Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son haftalık bültende Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret’in halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.

Halka arz sürecine dair öne çıkan detaylar şunlardır:

Sermaye Artırımı: Şirket, halka arz ile birlikte 141 milyon TL olan mevcut sermayesini, 29 milyon TL bedelli artırımla 170 milyon TL’ye yükseltecek.

Ortak Satışı: Sermaye artırımının yanı sıra; Vural Akman, Mehmet Oktay Horsanalı, Dursun Gedikoğlu, Tülay Akman, Berna Baran Şen, Fügen Akman, Gökhan Şevket Akman ve Nilüfer Akman Meriç’e ait toplam 9 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar da satışa sunulacak.

Fiyat ve Talep: Yatırımcılar, 1 TL nominal değerli payları 22 TL sabit fiyat üzerinden satın alabilecek. Talep toplama sürecinde fazla başvuru gelmesi durumunda ise ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek.

Halka arz takvimi ve dağıtım yöntemi ise izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.