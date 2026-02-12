Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Şubat haftasında 134,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 255,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Ocak haftasında 42 milyar 371 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Şubat haftasında 41 milyar 537,1 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 407 milyon dolardan 22 milyar 572,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 1 milyar 541,1 milyon dolar oldu.