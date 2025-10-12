AFAD: Gazze'ye 101.725 ton insani yardım sevk edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir" denildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye;

16 gemi,

14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir.

Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze’ye geçişi sağlanmıştır.

8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır.

Bu çerçevede; 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer STK’ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır’ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.

13 Ekim 2025 tarihinde ise ülkemize ait;

▪️ 17 tır gıda

▪️ 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır.

AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum,kuruluş ve STK’lar ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz.