Dünyanın en eski 10 şehri arasında: Tarih ve lezzet durağı turist akınına uğruyor

Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Çorum, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Mersin ve Tokat gibi pek çok şehirden gelen turistler, tarihi mekanlara hayran kalıyor. Turistler, tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol öz çekim yaparken, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını da çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar.

Eşsiz lezzetlere yoğun ilgi

Rumkale, Zeugma Antik Kent, Zeugma Mozaik Müzesi, Kurtuluş Camii ve Zincirli Bedesten gibi tarihi yapılarının yanı sıra onlarca müzesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Gaziantep’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Antep fıstığı, baklava, katmer ve beyran gibi şehrin eşsiz lezzetleriyle damak çatlatıyor. Her mevsimde turistlerin ilk uğrak noktası olan Gaziantep, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve zengin mutfağıyla da misafirlerini kendisine hayran bırakıyor. Gaziantep’e gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği çarşılar arasında yer alan ve kentin en eski çarşısı olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’na gelen yerli ve yabancı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürürken kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.