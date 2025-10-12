Borsada yarın 2 şirket temettü dağıtacak (13 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim. İşte o şirketler:

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO)

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0214723 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Diğer taksitler Aralık 2025 ile Şubat ve Nisan 2026'da.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket 5 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 4. taksit için kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Son taksit Aralık ayında ödenecek.

