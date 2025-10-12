15 yıllık araştırma başarıyla sonuçlandı: Türk bilim insanından dünya çapında buluş

"Türkiye'de ve dünyada yeni yeşil alanların oluşturulabilmesi için topraklı rulo çim üretilmektedir. Normal tarım topraklarının üzerine çim tohumları ekilerek daha sonra 6 ila 8 ay arasında bir gelişme gösterdikten sonra bu rulo çimler makine ile alttan yaklaşık olarak 2,5-3 santimetre kalınlığındaki toprakla birlikte kesilerek başka alanlara taşınmakta. Buradaki mevcut verimli tarım toprağı buradan uzaklaştırılarak başka alanlarda kullanılmaktadır. Bu ise verimli tarım topraklarının korunmasını engellemekte, toprak erozyonu gerçekleştirmektedir. Topraklı rulo çimlerde özellikle verimli tarım toprakları başka bir yere taşınmakta ve böylece verimli tarım topraklarının zaman içerisinde azalmasına neden olmaktadır. Bu tarım toprakları da daha sonra neredeyse tarım yapılamayacak duruma gelmektedir."