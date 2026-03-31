AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: 4-5 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent İstanbul’da üç gündür aralıksız süren yağışların bölgeyi terk edeceğini açıkladı. Ancak yarından (1 Nisan Çarşamba) itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir sistemin etkili olacağı ve 4-5 gün boyunca aralıklı yağışların yeniden görüleceği bildirildi.

Hava sıcaklığının 14-19 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği de bildirildi.

Yağışlı hava etkisini artıracak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, bugün için yağış beklenmediği belirtilirken, 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe kadar İstanbul’un yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceği ifade edildi:

"İstanbul’da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar (metrekareye 65–117 kg) bölgemizi terk ederken hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistemin bölgemize ulaşacağı, 4-5 gün süre ile tekrardan aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14–19°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor."