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Alışveriş yapan milyonları ilgilendiriyor: Bu uygulamada kurallar değişiyor, tarih belli oldu

Alışverişlerde indirim ve puan kazanmak amacıyla farklı kişilere ait telefon numarası ya da kartların kullanılmasının önüne geçmek için planlanan sadakat kartlarına yönelik güvenlik adımlarının yürürlük tarihi ertelendi. Peki, yeni uygulama ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
Alışveriş yapan milyonları ilgilendiriyor: Bu uygulamada kurallar değişiyor, tarih belli oldu

Sadakat kartlarında başkasına ait cep telefonu numarası veya kart kullanılarak indirim ve puan kazanılmasını engellemeye yönelik hayata geçirilmesi planlanan güvenlik tedbirleri için takvim değişti. 

Peki, sadakat kartlarında yeni uygulama ne zaman başlayacak? Hangi güvenlik önlemleri uygulanacak? İşte yeni düzenlemeye ilişkin merak edilenler...

1 Sadakat kartlarında yeni dönem için tarih değişti

Sadakat kartlarında yeni dönem için tarih değişti

Markaların müşterilerine kampanya, puan ve özel indirim avantajları sağladığı Sadakat Kart Üyelikleri için yeni bir süreç devreye alınıyor. Alışveriş sırasında müşterinin kendisine ait olmayan bir kart veya telefon numarası kullanması halinde, bu bilgilerin veri sorumluları tarafından kontrol edilmesine yönelik düzenleme için verilen süre ileri bir tarihe ertelendi.

2 Doğrulama gerekiyor

Doğrulama gerekiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) yapılan açıklamaya göre, Sadakat Kart Üyeleri'nin alışveriş sırasında başka bir kişiye ait kart veya cep telefonu numarasını kullanması durumunda, işlemin söz konusu kişinin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığının doğrulanması gerekiyor. Bu doğrulamayı sağlayacak sistemlerin kurulması için veri sorumlularına tanınan süre ise 6 ay daha uzatıldı.

3 İleri bir tarihe ertelendi

İleri bir tarihe ertelendi

Sektörden iletilen talepler doğrultusunda uyum süreci için ek süreye ihtiyaç duyulması üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ilke kararının yürürlük tarihi 28 Şubat 2027 olarak değiştirildi.

4 Doğrulama sistemi SMS üzerinden olabilir

Doğrulama sistemi SMS üzerinden olabilir

Belirlenen tarihe kadar işletmelerin gerekli doğrulama sistemlerini hayata geçirmesi beklenirken, teyit işlemlerinin büyük olasılıkla SMS üzerinden yapılması öngörülüyor. 

Bu süreçte müşterilere sunulan indirim, kampanya ve puan avantajları ise devam edecek.

5 Sadakat Kart nedir?

Sadakat Kart nedir?

Sadakat kartları, market, mağaza ve benzeri işletmeler tarafından müşterilere indirim, puan biriktirme ve çeşitli kampanyalardan faydalanma imkanı sunan üyelik sistemi olarak kullanılıyor.
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