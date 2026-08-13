Alışveriş yapan milyonları ilgilendiriyor: Bu uygulamada kurallar değişiyor, tarih belli oldu

Markaların müşterilerine kampanya, puan ve özel indirim avantajları sağladığı Sadakat Kart Üyelikleri için yeni bir süreç devreye alınıyor. Alışveriş sırasında müşterinin kendisine ait olmayan bir kart veya telefon numarası kullanması halinde, bu bilgilerin veri sorumluları tarafından kontrol edilmesine yönelik düzenleme için verilen süre ileri bir tarihe ertelendi.