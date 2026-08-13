Veriyi değere dönüştürüyor

Bir sosyal medya paylaşımı satışları artırabilir mi? CEO’nun dijital dünyadaki görünürlüğü yatırımcı güvenini etkileyebilir mi? Bu soruların peşine düşen eBrandValue, bugün küresel ölçekte markaların büyüme kararlarına yön veren teknoloji şirketlerinden biri haline geldi.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Şirketin kurucu ortaklarından Ayşe Akçura’nın kariyeri Wall Street’te şekillendi. Goldman Sachs’ta başkan yardımcısı, Bear Stearns ve Citibank’ta genel müdür olarak çalışan Akçura, finansal mühendislik deneyimini pazarlama bilimiyle buluşturdu. Kurucu ortak Prof. Dr. Tolga Akçura’nın akademik çalışmalarıyla birleşen bu yaklaşım, 2015 yılında eBrandValue’nun doğmasını sağladı.
İlişkiyi ölçüyor
Şirket, sosyal medya verilerini yalnızca iletişim performansı olarak değil, ekonomik davranışların erken sinyali olarak değerlendiriyor. Yapay zeka destekli analizler ve ekonometrik modellemeler sayesinde markaların dijital görünürlüğü ile satış performansı, marka değeri ve yatırımcı davranışları arasındaki ilişkiyi ölçüyor.
Şirketin yolculuğundaki önemli dönüm noktalarından biri, 2015 yılında dünyanın en prestijli girişim hızlandırma programlarından Y Combinator’a kabul edilmesi oluyor. Bu süreç, eBrandValue’nun yalnızca sosyal medya verilerini analiz eden bir yapıdan çıkıp marka değeri, satış performansı ve yatırımcı davranışlarını birlikte değerlendiren çok katmanlı bir platforma dönüşmesini sağlıyor.
Küresel büyüme planı
Bugün platform, gerçek zamanlı marka değeri hesaplamaları yapıyor, 12 ila 24 ay ileriye dönük satış tahminleri üretiyor ve lider iletişiminin şirket performansına etkisini ölçüyor. Girişim; Akbank, Yapı Kredi, QNB, BNP Paribas, Coca-Cola, Diageo, Philip Morris International, Pladis Global ve Bloomberg gibi kurumlarla çalışıyor.
Şirketin uluslararası görünürlüğünü artıran gelişmelerden biri de uygulamalı analitik alanının en prestijli ödüllerinden kabul edilen INFORMS IAAA platformunda yer alması oluyor. Böylece Ford, Alibaba ve Verizon gibi küresel şirketlerle aynı platformda bulunuyor. Büyüme stratejisinin merkezinde ise yeni müşteri kazanımından çok müşterilerde yaratılan ekonomik etki bulunuyor. Bununla birlikte şirket, önümüzdeki 18 ayda özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Fortune 500 şirketleriyle ilişkilerini güçlendirerek müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor.
Yapay zeka yatırımları da büyüme planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket; marka erozyonu, müşteri kaybı, yatırımcı algısındaki değişimler ve CEO güvenindeki kırılmaları erken aşamada tespit edecek modeller üzerinde çalışıyor.
Yeni nesil karar platformu
Akçura, geleceğe ilişkin vizyonlarını şu sözlerle özetliyor: “Hedefimiz, marka değeri, satış performansı ve yatırımcı davranışını aynı analitik çerçevede okuyabilen yeni nesil bir karar platformu olmak.”
Şirketin odağında artık yalnızca veriyi analiz etmek değil, şirketlerin gelecekteki risk ve fırsatları önceden görebilmesini sağlayacak karar sistemleri geliştirmek bulunuyor. Akçura’ya göre rekabet avantajı, veriye sahip olmaktan çok doğru sinyali herkesten önce okuyabilmekten geçiyor. Akçura, “Biz tam olarak bu altyapıyı inşa ediyoruz” diyor.
Erken sinyal sistemi
eBrandValue’nun yeni dönem yatırımlarının odağında yapay zeka bulunuyor. Şirket, marka erozyonu, müşteri kaybı ve yatırımcı algısındaki değişimleri erken aşamada tespit edecek modeller geliştiriyor. Hedef, şirketler için 7/24 çalışan dijital bir erken uyarı sistemi oluşturmak.