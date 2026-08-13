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  • Motorinde ÖTV sıfırlandı: Pompa fiyatlarında yüzde 13’lük indirim! İşte güncel fiyatlar

Motorinde ÖTV sıfırlandı: Pompa fiyatlarında yüzde 13’lük indirim! İşte güncel fiyatlar

ÖTV’nin Ağustos ayı boyunca sıfırlanmasıyla birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat listelerini güncelledi. Yapılan düzenleme sonucunda motorin litre fiyatlarında yaklaşık 9,25 liralık bir gerileme kaydedildi.

Ekonomist
Ekonomist
Motorinde ÖTV sıfırlandı: Pompa fiyatlarında yüzde 13’lük indirim! İşte güncel fiyatlar

Hükümet, dezenflasyon sürecini desteklemek ve nakliyeci, üretici ve tüketici maliyetlerini düşürmek amacıyla motorinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) Ağustos ayında sıfırladı. Düzenlemenin ardından akaryakıt şirketleri fiyatlarını güncelleyerek indirim kararlarını pompa fiyatlarına yansıttı.

ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatında yaklaşık 9,25 liralık düşüş gerçekleşti. Yüzde 13’ü aşan bu indirimin ardından yeni pompa fiyatları İstanbul'da 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya ve doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi. Atılan bu adımın lojistik ve üretim maliyetleri üzerinden genel enflasyonu düşürücü etki yapması bekleniyor.

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