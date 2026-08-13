Hükümet, dezenflasyon sürecini desteklemek ve nakliyeci, üretici ve tüketici maliyetlerini düşürmek amacıyla motorinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) Ağustos ayında sıfırladı. Düzenlemenin ardından akaryakıt şirketleri fiyatlarını güncelleyerek indirim kararlarını pompa fiyatlarına yansıttı.

ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatında yaklaşık 9,25 liralık düşüş gerçekleşti. Yüzde 13’ü aşan bu indirimin ardından yeni pompa fiyatları İstanbul'da 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya ve doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi. Atılan bu adımın lojistik ve üretim maliyetleri üzerinden genel enflasyonu düşürücü etki yapması bekleniyor.