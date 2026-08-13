Malatya Kayısısının Ekonomik ve Ekolojik Önemi

Kayısı ağaçlarının yalnızca meyve veren ağaçlar olmadığını, önemli ekolojik katkılarının da bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölge Doğu Anadolu Bölgesi, orman varlığı yönünden ülkemizdeki en zayıf coğrafyalardan birisi. Yükselti farklılıkları itibarıyla belli bölgelerde orman varlığı sergilemekte ama elbette ki bir Akdeniz Karadeniz, Marmara veya Ege Bölgesi gibi yoğun kütleler halinde bir orman alanı barındırmıyor. Kayısı ağacının orman ağacı gibi düşünülmesi çok doğru değil. Yani çünkü kayısı işlenen bir ağaç, sürekli müdahale edilen bir ağaç, ilaçlanan bir ağaç. Burada özellikle meyve değeri ön plana çıktığı için de çok orman ağacı gibi değerlendiremeyiz ama bir ağaç varlığı ve yeşil varlığı olarak da kente çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz."