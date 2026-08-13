Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında Fed toplantısı var mı? Faiz artıracak mı, sabit mi tutacak?

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği faiz kararına çevrildi. Verilerin ardından Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler de yeniden güncellenirken, toplantının yapılacağı tarih yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed'in faiz kararına ilişkin tahminler ne yönde?
1 Ağustos ayında Fed toplantısı var mı?
Fed'in Ağustos 2026 takviminde faiz kararının açıklanacağı bir Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yer almıyor.
2 Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed'in faiz kararı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak.
Karar, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.
3 Fed'in son faiz kararı neydi?
Fed, temmuz ayındaki toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranında değişiklik yapmayarak politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında tutmuştu.
4 Fed'in eylül faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?
ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.
Enflasyon verilerinin ardından analistler, Fed'in faiz artırımına gideceği tarihe ilişkin tahminlerin değiştiğini belirtti. Eylül toplantısında faiz artışı olasılığı yüzde 50'nin altına düşerken, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı yönündeki beklentiler de azaldı.