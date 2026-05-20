Araştırma sonuçları şaşırttı: Vatandaşlar suçtan nasıl korunuyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını yayımladı. İlk defa yayımlanan bu araştırma, bireyin ve hanehalkının suç mağduriyetini, mağduriyet sonrası davranışlarını ve güvenlik algılarını ölçmek amacıyla yapıldı.
Türkiye genelinde yapılan araştırma için 15 ve üzeri yaşta fert bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlendi. Veriler ise, örnek hanelerde yaşayan 15 ve üzeri yaşta 18 bin 378 kişi ile yapılan bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı.
1 Vatandaşlar suçtan nasıl korunuyor?
Suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemleri incelendiğinde en yüksek yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı, yüzde 5,5 güvenlik kamerası ve yüzde 28 pencerelere panjur veya korkuluk oldu.
En düşük yüzde 4,7 hırsız alarmı, yüzde 4,8 bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu.
2 Kent-kır sınıflandırmasına göre alınan önlemler
Alınan güvenlik önlemleri kent-kır sınıflamasına göre incelendiğindeyse ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin ise orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.
Zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı/elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.
3 Bireyler en çok hangi suçlara maruz kaldı?
Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifade ile yaygınlık hızı, değerlendirildiğinde cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı.
Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu.
4 Suçlar resmi mercilere bildirildi mi?
Araştırmada yer alan suç türleri için, yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu.
Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri ise sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu.
5 Maddi kayıplar çoğunlukla 24 bin 999 TL'nin altında kaldı
Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suçlar için en yüksek oranın "24.999 TL ve altında" gerçekleştiği görüldü.
Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında "100.000 TL ve üzeri" ikinci sırada yer alırken, diğer suç türlerinde "25.000-99.999 TL" arası ikinci sırada yer aldı.
6 En çok hangi eşyalar çalındı?
Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşyanın türü incelendiğinde, evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmazken, yüzde 15,5'inde elektronik/elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındı.
Diğer hırsızlık olaylarında ise çalınan eşya yüzde 19,4'ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2'sinde cep telefonu oldu.