Niğde’nin merkeze bağlı Kayırlı Köyü’nde yaşayan klasik araç tutkunu Fikret Yücel’in yıllar önce evinin çatısına yerleştirdiği pikap, sıra dışı görüntüsüyle bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor.
Klasik araç tutkunu Fikret Yücel, Niğde’nin merkeze bağlı Kayırlı Köyü’ndeki evinin çatısına yaklaşık 10 yıl önce vinçle pikap yerleştirmişti.
Pikap, aradan geçen yıllara rağmen ilgi çekmeye devam ediyor.
Yücel’in vefatının ardından yaklaşık 5 yıl önce evi satın alan Recep Yatgın da araca müdahale etmedi.
Köyde dikkat çeken araç, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.