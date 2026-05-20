Tokat'ta taşkın alarmı: Vatandaşlar tahliye edildi, 7 köprü yıkıldı

Tokat’ta etkili olan yoğun yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla Yeşilırmak’ın debisi yükselirken, bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, özellikle Turhal ilçesinde yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.
1 Güvenlik önlemleri artırıldı
Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesiyle beklenen muhtemel sel öncesi risk altındaki mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekipleri sahada görev aldı.
2 Vatandaşlar evlerini boşalttı
Ekipler tarafından mahalle mahalle yapılan anonslarla vatandaşlardan tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi. Tahliye sürecinde özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere öncelik verildi.
3 KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiler
Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.
4 6 köprünün yıkımı gerçekleştirilmişti
Öte yandan, sel riskine karşı hafta içerisinde trafiğe açık 6 köprünün yıkımı gerçekleştirildi. Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurulun ortak kararı doğrultusunda Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprünün de kontrollü şekilde yıkımına karar verildi.
5 Çalışmalar başlatıldı
Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla suyun akışını engelleyerek muhtemel taşkın riskini artırabileceği değerlendirilen köprüde iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi, AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmalar bölgede eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
6 Bir köprünün daha yıkımına karar verildi
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Yoğun yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı ilgili kurumlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan köprünün kontrollü şekilde yıkımına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.