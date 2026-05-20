Tokat'ta taşkın alarmı: Vatandaşlar tahliye edildi, 7 köprü yıkıldı

Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla suyun akışını engelleyerek muhtemel taşkın riskini artırabileceği değerlendirilen köprüde iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi, AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmalar bölgede eş zamanlı olarak sürdürülüyor.