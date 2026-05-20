  • Tokat'ta taşkın alarmı: Vatandaşlar tahliye edildi, 7 köprü yıkıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle 15 mahallede geçici tahliye kararı alınırken, evlerinden ayrılan vatandaşlar KYK yurtları ile misafirhanelerde ağırlanmaya başlandı.

İhlas Haber Ajansı
Tokat’ta etkili olan yoğun yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla Yeşilırmak’ın debisi yükselirken, bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, özellikle Turhal ilçesinde yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

1 Güvenlik önlemleri artırıldı

Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesiyle beklenen muhtemel sel öncesi risk altındaki mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekipleri sahada görev aldı.

2 Vatandaşlar evlerini boşalttı

Ekipler tarafından mahalle mahalle yapılan anonslarla vatandaşlardan tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi. Tahliye sürecinde özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere öncelik verildi.

3 KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiler

Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.

4 6 köprünün yıkımı gerçekleştirilmişti

Öte yandan, sel riskine karşı hafta içerisinde trafiğe açık 6 köprünün yıkımı gerçekleştirildi. Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurulun ortak kararı doğrultusunda Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprünün de kontrollü şekilde yıkımına karar verildi.

5 Çalışmalar başlatıldı

Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla suyun akışını engelleyerek muhtemel taşkın riskini artırabileceği değerlendirilen köprüde iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi, AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmalar bölgede eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

6 Bir köprünün daha yıkımına karar verildi

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Yoğun yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı ilgili kurumlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan köprünün kontrollü şekilde yıkımına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

7 Alınan tedbirler kapsamında yıkımı gerçekleşen köprü sayısı 7 oldu

Böylece Tokat'ta sel ihtimaline karşı alınan tedbirler çerçevesinde yıkımı gerçekleştirilen köprü sayısı 7'ye yükseldi.
