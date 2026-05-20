Çalışma hayatında "gizli" yapay zeka dönemi: Her 5 çalışandan 1'i şirketinden saklıyor

Bir yapay zeka kullanım araştırması, her 5 çalışandan 1’inin işinde yapay zeka kullandığını şirketiyle paylaşmadığını ya da kullanım düzeyini olduğundan daha düşük gösterdiğini ortaya koydu.

İnsan kaynakları platformu Kolay İK’nin LinkedIn üzerinden 254 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, yapay zekanın çalışanların günlük iş süreçlerinde giderek daha fazla yer aldığını ortaya çıkardı.

Çalışanlar yapay zeka kullanımında şirketlerine karşı ne kadar şeffaflar?

Araştırmada çalışanlara yapay zeka araçlarının kullanımında şirketlerine karşı ne kadar şeffaf oldukları soruldu. Katılımcıların yüzde 61’i bu konuda tamamen şeffaf olduğunu belirtti. Buna karşılık yüzde 14’lük kesim söylediğinden daha fazla yapay zeka kullandığını, yüzde 5’i ise şirketinin olumsuz yaklaşabileceğini düşündüğü için kullanımını paylaşmadığını söyledi.

Her 5 çalışandan 1'i yapay zeka kullanımını açık şekilde söylemiyor

Bu da yaklaşık her 5 çalışandan 1’inin (yüzde 19), yapay zeka kullanımını ya da kullanım düzeyini şirketiyle açık biçimde paylaşmadığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 20’si ise henüz yapay zeka araçlarını kullanmadığını ifade etti.

Çalışanlar bazıları yapay zeka becerilerini geliştirebileceğini söyledi

Çalışanların yapay zekayla değişen iş tanımlarına nasıl hazırlandığına dair sonuçlar da dönüşüme karşı güçlü bir gelişim isteğine işaret etti. Katılımcıların yüzde 62’si, yapay zekanın önümüzdeki iki yıl içinde iş tanımlarını önemli ölçüde değiştireceğini bilmeleri halinde yapay zeka becerilerini geliştireceğini belirtti.

4 çalışandan 1'i yapay zekanın etkisinin abartıldığını düşünüyor

Her 4 çalışandan 1’i (yüzde 25) yapay zekanın etkisinin abartıldığını düşünerek süreci akışına bırakacağını söylerken iş ya da sektör değişikliği yapacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.
