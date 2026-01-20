Bakanlık uyardı: O illerde yoğun kar yağışı bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde görülecek kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bugün (20 Ocak 2026 Salı) Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Yarın (21 Ocak 2026 Çarşamba) ise Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çığ tehlikesi, don, tipi gibi hava şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılarak, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."