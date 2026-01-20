ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Bakanlık uyardı: O illerde yoğun kar yağışı bekleniyor

Bakanlık uyardı: O illerde yoğun kar yağışı bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde görülecek yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Bakanlık uyardı: O illerde yoğun kar yağışı bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde görülecek kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bugün (20 Ocak 2026 Salı) Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi. 

Yarın (21 Ocak 2026 Çarşamba) ise Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çığ tehlikesi, don, tipi gibi hava şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılarak, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL