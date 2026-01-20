Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı! KGM kura sonuçları sorgulama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için beklenen süreci tamamladı.
1 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sonuçları
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için bugün sabah saat 09.00’da noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek adaylar belirlendi ve sonuçlar kurumun resmi ekranları üzerinden erişime açıldı.
Kurada ismi çıkan adayların haklarını kaybetmemeleri için önümüzdeki 7 günlük takvime dikkat etmeleri gerekiyor.
Belge Teslim Süreci ve Önemli Tarihler
İsim listeleri açıklandıktan sonra kazanan adaylar için resmi başvuru ve evrak teslim aşaması başlıyor:
Evrak Teslim Başlangıcı: 21 Ocak 2026 Çarşamba
Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı (Mesai bitimine kadar)
Teslim Yeri: Adaylar, başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu ilgili Bölge Müdürlüğüne evraklarını şahsen teslim etmek zorundadır.