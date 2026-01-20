ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı! KGM kura sonuçları sorgulama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için beklenen noter kurası, bugün Ankara’daki Genel Müdürlük konferans salonunda tamamlandı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları sorgulama


Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı! KGM kura sonuçları sorgulama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için beklenen süreci tamamladı.  

1 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sonuçları

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sonuçları

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için bugün sabah saat 09.00’da noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek adaylar belirlendi ve sonuçlar kurumun resmi ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kurada ismi çıkan adayların haklarını kaybetmemeleri için önümüzdeki 7 günlük takvime dikkat etmeleri gerekiyor.

KGM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Belge Teslim Süreci ve Önemli Tarihler

İsim listeleri açıklandıktan sonra kazanan adaylar için resmi başvuru ve evrak teslim aşaması başlıyor:

Evrak Teslim Başlangıcı: 21 Ocak 2026 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı (Mesai bitimine kadar)

Teslim Yeri: Adaylar, başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu ilgili Bölge Müdürlüğüne evraklarını şahsen teslim etmek zorundadır.

 

Adayların, sonuç sorgulama ekranında kendilerine belirtilen evrak listesini eksiksiz hazırlamaları büyük önem taşıyor. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği için şahsen başvuru şartı ön planda tutuluyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL