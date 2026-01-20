Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı! KGM kura sonuçları sorgulama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için bugün sabah saat 09.00’da noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek adaylar belirlendi ve sonuçlar kurumun resmi ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kurada ismi çıkan adayların haklarını kaybetmemeleri için önümüzdeki 7 günlük takvime dikkat etmeleri gerekiyor.