Çalışmalar sona yaklaştı: Restoranlarda kuver ve servis ücreti yasaklanıyor mu?

Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin talep edilmesi uzun bir süredir tartışma konusuydu. Müşteriler bu durumdan şikayetçi olurken, işletmeler de farklı gerekçelerle kendilerini savunuyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili artan şikayetler üzerine harekete geçtiği kaydedilmişti.

NTV’de yer alan habere göre, Bakanlık söz konusu uygulamaya ilişkin yürüttüğü yönetmelik çalışmasında sona yaklaştı.

1 milyon TL'den fazla para cezası kesilecek

Yeni düzenleme kapsamında servis, kuver ve masa için ayrıca ücret talep edilmesi yasaklanacak. Bu yasağa uymayan işletmelere ise 1 milyon 439 bin liraya varan para cezası uygulanacak.

Söz konusu düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlık, daha önce de tarife ve fiyat listelerinde düzenlemeler yapmıştı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle yiyecek-içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yeni düzenlemeler getirdiğini duyurmuştu.

Yapılan düzenlemeyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmişti.

Ayrıca, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine de yer verilmişti.