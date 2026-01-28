ABD vize başvurularında yeni şart: Sosyal medya hesapları "herkese açık" olacak

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra H-1B veya H-4 vizesine yapılacak başvurulara ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu. Buna göre, tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” olarak değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bu uygulamanın kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri’ne girişe uygunluğa ilişkin yürütülecek inceleme sürecini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, "15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını HERKESE AÇIK olarak değiştirmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Green Card programı da durdurulmuştu

Öte yandan, Aralık ayında İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV) çekilişinin süresiz olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla alındığı belirtilirken, uygulamanın arkasındaki temel motivasyonun ise “ulusal güvenlik” olduğu ifade edilmişti.