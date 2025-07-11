AA'ın haberine göre, Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bulut'un vefat haberini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."