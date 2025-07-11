ARA
DOLAR
40,17
0,25%
DOLAR
EURO
47,04
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4314,90
0,75%
GRAM ALTIN
BIST 100
10432,93
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2025 | 10:39
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 10:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

AA'ın haberine göre, Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bulut'un vefat haberini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL