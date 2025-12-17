Tescil, bildirim ve defter cezalarına zam geldi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu kanunda düzenlenen tescil, bildirim, defter yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanan ceza tutarları, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Buna göre, sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişiye, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından 22 bin 194 lira ceza kesilecek. Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara, ticaret ünvanı ve işletme adını kullanma zorunluluğunda ilgili maddeleri ihlal edenlere 44 bin 443 lira ceza uygulanacak.

Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, belgelerin kopyasını sağlamayanlara, gerekli onayları yaptırmayanlara, ilgili kanunda belirtilen şartlara uygun defterlerini tutmayanlara, usule aykırı olarak envanter çıkaranlara, görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgeleri ibraz etmeyenlere ise 88 bin 997 lira ceza verilecek. Pay senedi bastırılmasına dair madde gereğince, hamiline yazılı paylara ve sahiplerine ilişkin bilgileri, ilgili kuruluşa bildirmeyenlere 173 bin 801 lira ceza kesilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.