Borsa tarihinin en pahalı geri sayımı başladı

Bloomberg'den alınan bilgilere göre, SpaceX, 2026 yılının ortalarından sonlarına doğru, 30 milyar dolardan çok daha fazla yeni sermaye toplamayı hedefleyerek borsaya açılmayı planlıyor. Hedeflenen değerleme ise yaklaşık 1,5 trilyon dolar.
Bu, SpaceX'in Suudi Aramco'nun efsanevi halka arzını bile geride bırakacağı anlamına gelir. Bu sadece bir rekor değil, sermaye piyasaları için standartları yeniden tanımlayacak bir dönüm noktası olacak.
Piyasalar şimdiden bunu "tüm zamanların en çılgın halka arzlarından biri" olarak adlandırıyor. Fon yöneticileri, bankalar ve kurumsal yatırımcılar, sanki yeni bir ekonomik yörüngeye girme şanslarının sonuncusuymuş gibi, halka arza katılmak için adeta yarışıyorlar. Bloomberg'e yakın analistler, büyük teknoloji şirketlerinin halka arzlarında bile nadiren görülen bir talep olduğunu bildiriyor.
Focus Online'da yer alan habere göre; bunun sebebi sadece Elon Musk'ın efsanesinde değil, alışılmadık derecede gerçekçi görünen bir iş modelinde yatıyor: SpaceX Starlink. Uzay yolculuğuna dair önceki vizyonların aksine, bu uydu ağı şimdiden istikrarlı ve büyüyen gelirler elde ediyor. Piyasa gözlemcileri, 2025 yılı için yaklaşık 15 milyar dolar, 2026 yılı için ise 22 ila 24 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Bunun büyük bir kısmı, dünyanın uzak bölgelerine internet erişimi sağlayan ve böylece önemli gelirler elde eden yörüngedeki dijital örümcek ağı Starlink'ten geliyor.
İçeriden birinin şu sözleri havayı mükemmel bir şekilde özetliyor: "Talep, tarihteki çoğu halka arzın talebini aşabilir." Bu ifade, soğukkanlı bir analizden ziyade, elektrikli bir beklentiyi yansıtıyor. Halka arz, artık devlet fonlarına yalvarmayan, aksine piyasaya güvenle bakan yeni nesil sermaye piyasası odaklı teknoloji ve havacılık şirketleri için bir stres testi olacak.
Bazı analistler, halka arzlardaki şişirilmiş değerlemelerin, özellikle şirketler yeterince hızlı bir şekilde karlı hale gelmediğinde veya iddialı gelecek projelerinin dipsiz kuyular olduğu ortaya çıktığında, çok sık hayal kırıklığıyla sonuçlandığı konusunda uyarıyor.
Başarılı bir SpaceX halka arzı, şirketin kendisinin çok ötesinde bir sinyal etkisi yaratacaktır. On milyarlarca dolarlık sermaye girişi, özel uzay ve teknoloji şirketlerini de bu adımı atmaya ve halka açılmaya teşvik edebilir. Bazı uzmanlar, daha önce özel olarak tutulan 2,9 trilyon dolara kadar değerin halka açık sermaye piyasasına enjekte edilebileceği bir domino etkisinden bahsediyor.