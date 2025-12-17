Borsa tarihinin en pahalı geri sayımı başladı

Bloomberg'den alınan bilgilere göre, SpaceX, 2026 yılının ortalarından sonlarına doğru, 30 milyar dolardan çok daha fazla yeni sermaye toplamayı hedefleyerek borsaya açılmayı planlıyor. Hedeflenen değerleme ise yaklaşık 1,5 trilyon dolar.

Bu, SpaceX'in Suudi Aramco'nun efsanevi halka arzını bile geride bırakacağı anlamına gelir. Bu sadece bir rekor değil, sermaye piyasaları için standartları yeniden tanımlayacak bir dönüm noktası olacak.