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  • Ankara’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iddia edilmişti: DMM’den açıklama geldi

Ankara’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iddia edilmişti: DMM’den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak" iddialarını yalanladı. DMM, bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iddia edilmişti: DMM’den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde sosyal medyada dolaşıma giren "2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Merkez, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

DMM'den iddialara resmi yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

Etiketler
ankara DMM sokağa çıkma yasağı NATO NATO zirvesi
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