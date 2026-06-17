Başkent otellerinde boş oda kalmadı: NATO Zirvesi Ankara ekonomisini canlandıracak

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Saymanı Birol Akman, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Başkent'teki otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın gözünün çevrileceği Ankara'da, yüksek kalitedeki oteller hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Zirve öncesinde rezervasyon ve operasyonel süreçlerini hızlandıran oteller, devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin konaklamaları için NATO standartlarına uygun güvenlik protokollerini devreye alıyor.

Öte yandan tesisler talebi karşılamak amacıyla otellerde ek istihdam planlamaları yaparken, çalışanların yabancı dil yeterlilikleri ile protokol yönetimi konularındaki eğitimlerine ağırlık veriyor. Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonunun Ankara'da turizm açısından durgun olduğunu, kış mevsiminde otellerin doluluğunun arttığını söyledi.

Ankara'da yaklaşık 387 turizm tesisi bulunduğunu belirten Akman, kentte yazın otellerin doluluk oranının yüzde 50-55 seviyelerinde, kış aylarında ise yüzde 80'in altına düşmediğini dile getirdi. Akman, Başkent'te otellerin doluluk oranının yıllık ortalamada da yüzde 70 olduğunu ancak bu durumun NATO Zirvesi ile değiştiğini kaydetti.

NATO Zirvesinin ilk kez Ankara'da yapılacağını anımsatan Akman, "Temmuz ayındaki NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'daki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. NATO Zirvesi zamanında 3 ve 4 yıldızlı otellerimizin tamamı yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Bu da gösteriyor ki zirve Ankara'da sene sonu turizm verilerini değiştirecek ve Ankara otellerinin doluluk oranı yüzde 85-90'ları bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Zirve Ankara'ya müthiş bir gelir getirecek, ekonomik katkı sağlayacak"

Başkent'te NATO Zirvesi ile bir tek otelcilik ve konaklama alanında değil, özellikle restoranlar, gastronomi bazında büyük bir ekonomik hareketlik beklediklerini aktaran Akman, "Basın, teknik destek ekipleri, güvenlik ekipleri ile beraber binlerce, yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu durumda zirve Ankara'nın ekonomisine büyük bir katkı getirecektir. Zirve kapsamında 1 Temmuz'da başlayacak hareketlik 15 Temmuz'a kadar sürecek. Zirve Ankara'ya müthiş bir gelir getirecek, ekonomik katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Zirvenin sadece 1-2 günlük toplantı değil, Ankara'nın tanıtımı için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizen Akman, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde basın mensupları bizi bütün dünyada tanıtacak ve Ankara'nın uluslararası arenada, medyada bilinirliği artacak. Bizim için tarihi bir fırsat olacak. Ankara turizm hizmeti konusunda çok iyi bir noktada. Zaten iyi olmasak bu zirvenin Ankara'da olması mümkün olmazdı. Ankaralı turizmciler olarak gerçekten çok çalışıyoruz. 2026'da Ankara'mız aynı zamanda Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanını da aldı. Kongre ve festivalleri ağırlama konusunda da emek sarf ediyoruz. Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Ankara Valiliğine, İl Kültür Müdürlüğüne ve en önemlisi Ankara Büyükşehir Belediyesine şehrimizin turizmine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Turizmde en önemlisi tanıtımdır. Siz bir destinasyonu doğru tanıtırsanız, iyi pazarlarsanız amacına ulaşır. Turizmcilerin, bütün turizm paydaşlarının birlikte çalışmaları bu başarıyı getirir. Ankara turizmi için de hepimiz iyi bir koordinasyonla çalışırsak başarının gelmemesi mümkün değil."