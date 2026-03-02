İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

İsim Listesi Kontrolü: Başvurunuzun geçerli olup olmadığını ve kuraya katılıp katılmayacağınızı TOKİ’nin web sitesindeki güncel isim listelerinden mutlaka teyit edin.

Canlı Yayın: Kurayı anlık takip etmek isterseniz TOKİ’nin resmi YouTube kanalını takip edebilirsiniz.

Sözleşme Aşaması: Kurada ismi çıkan hak sahipleri için daha sonra banka şubeleri aracılığıyla peşinat ödeme ve sözleşme imzalama süreci başlatılacak.