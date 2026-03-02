İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

TOKİ'nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İzmirli binlerce vatandaşın beklediği haber geldi. Toplam 21 bin 20 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan İzmir kura çekimi için geri sayım başladı.
TOKİ’nin İzmir’deki büyük konut hamlesinde beklenen gün geldi çattı. Toplam 21 bin 20 konutun hak sahibini belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım sürerken, başvurusu kabul edilen adayların isim listeleri de erişime açıldı.
İşte 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek İzmir kura çekimine dair tüm detaylar:
İzmir Kura Çekimi ve Sonuç Sorgulama
Kura Tarihi: 6 Mart 2026 Cuma
Yöntem: Kura çekimi noter huzurunda, canlı yayında gerçekleştirilecek.
Sorgulama: Noter onaylı listeler çekilişin hemen ardından e-Devlet (Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama ekranı) ve www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.
İlçe Bazlı Kontenjan Dağılımı
İzmir genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
|İlçe
|Konut Sayısı
|İzmir Merkez (Menemen)
|15.000
|Aliağa
|1.200
|Foça
|1.000
|Kemalpaşa
|1.000
|Bergama
|740
|Dikili
|500
|Seferihisar
|500
|Selçuk
|500
|Güzelbahçe
|250
|Urla
|250
|Karaburun
|80
Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar
İsim Listesi Kontrolü: Başvurunuzun geçerli olup olmadığını ve kuraya katılıp katılmayacağınızı TOKİ’nin web sitesindeki güncel isim listelerinden mutlaka teyit edin.
Canlı Yayın: Kurayı anlık takip etmek isterseniz TOKİ’nin resmi YouTube kanalını takip edebilirsiniz.
Sözleşme Aşaması: Kurada ismi çıkan hak sahipleri için daha sonra banka şubeleri aracılığıyla peşinat ödeme ve sözleşme imzalama süreci başlatılacak.
Küçük Bir Not: İzmir kurasıyla birlikte Türkiye genelindeki sosyal konut kura maratonunda en büyük aşamalardan biri tamamlanmış olacak.
TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.
3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut
4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut
6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut
6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut