ARA
DOLAR
43,97
0,05%
DOLAR
EURO
51,11
-0,60%
EURO
ALTIN
7402,93
-1,28%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

2026 yılının ilk Mart haftası itibarıyla TOKİ'nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında kura maratonunda sona yaklaşıldı. İzmirli adayların uzun süredir beklediği o kritik tarih de Bakanlık tarafından resmen duyuruldu. Peki İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İzmir TOKİ kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi

TOKİ'nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İzmirli binlerce vatandaşın beklediği haber geldi. Toplam 21 bin 20 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan İzmir kura çekimi için geri sayım başladı. 

TOKİ’nin İzmir’deki büyük konut hamlesinde beklenen gün geldi çattı. Toplam 21 bin 20 konutun hak sahibini belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım sürerken, başvurusu kabul edilen adayların isim listeleri de erişime açıldı.

İşte 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek İzmir kura çekimine dair tüm detaylar:

İzmir Kura Çekimi ve Sonuç Sorgulama

Kura Tarihi: 6 Mart 2026 Cuma

Yöntem: Kura çekimi noter huzurunda, canlı yayında gerçekleştirilecek.

Sorgulama: Noter onaylı listeler çekilişin hemen ardından e-Devlet (Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama ekranı) ve www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.

İlçe Bazlı Kontenjan Dağılımı

İzmir genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçeKonut Sayısı
İzmir Merkez (Menemen)15.000
Aliağa1.200
Foça1.000
Kemalpaşa1.000
Bergama740
Dikili500
Seferihisar500
Selçuk500
Güzelbahçe250
Urla250
Karaburun80

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

İsim Listesi Kontrolü: Başvurunuzun geçerli olup olmadığını ve kuraya katılıp katılmayacağınızı TOKİ’nin web sitesindeki güncel isim listelerinden mutlaka teyit edin.

Canlı Yayın: Kurayı anlık takip etmek isterseniz TOKİ’nin resmi YouTube kanalını takip edebilirsiniz.

Sözleşme Aşaması: Kurada ismi çıkan hak sahipleri için daha sonra banka şubeleri aracılığıyla peşinat ödeme ve sözleşme imzalama süreci başlatılacak.

Küçük Bir Not: İzmir kurasıyla birlikte Türkiye genelindeki sosyal konut kura maratonunda en büyük aşamalardan biri tamamlanmış olacak.

TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.

3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut

4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut

6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut

6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL