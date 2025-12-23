Doğanın sanat eseri: Yumurtalık Lagünü’nün büyüleyen şekilleri

Yumurtalık Lagünleri 16.979,94 hektarlık alanı kapsamakta olup Adana Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulu tarafından 1993 tarihinde 1. derece sit alanı olarak, 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma alanı olarak ilan edilmiş ve 2005 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 16.10.2009 tarihinde Türkiye’nin 44. milli parkı ilan edilmiştir.