Doğanın sanat eseri: Yumurtalık Lagünü’nün büyüleyen şekilleri

Lagün ekosistemi içinde bulunan irili ufaklı göller, sahip olduğu sulak alanlar, biyolojik çeşitlilik ve insan faaliyetlerinin iç içe geçtiği yapısıyla görsel zenginlik sunuyor.
Bölgede avlanan balıkçılar da geçimlerini, milli parkın doğal dokusu içinde geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle sürdürüyor.
1 Yumurtalık Lagünleri hakkında
Yumurtalık Lagünleri, Ceyhan Nehri’nin denize döküldüğü nokta ile Yumurtalık Körfezi arasında kalmakta olup tatlı ve tuzlu su bataklıkları, geniş çorak düzlükler, çamur düzlükleri, sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve Halep çamı ormanından oluşan oldukça kompleks bir yapıya sahip sulak alan sistemidir. .
Yumurtalık Lagünleri 16.979,94 hektarlık alanı kapsamakta olup Adana Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulu tarafından 1993 tarihinde 1. derece sit alanı olarak, 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma alanı olarak ilan edilmiş ve 2005 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 16.10.2009 tarihinde Türkiye’nin 44. milli parkı ilan edilmiştir.
2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce «Yumurtalık Lagünü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı» hazırlanmıştır.
Planda; Halep Çamlığı ziyaretçi ve giriş noktası oluşturulması imar ve altyapının düzenlenmesi, endemik türlerin korunması ve restorasyonu, otlatma, eğitim ve bilinçlendirme, ziyaretçi yönetim alt programlarının hazırlanması, lagünlerde tatlı-tuzlu su dengesinin korunması tarımsal kirliliğin önlenmesi, yürüyüş yollarının düzenlenmesi, kuş gözlem evi oluşturulması, dalyanların düzenlenmesi gibi temel amaç ve faaliyetlerin sorumlu/ilgili kuruluşlarca yapılması hedeflenmiştir