İki kruvaziyer, Kuşadası’nda turizm hareketliliği yarattı

Ege Port Limanı’nda 2025 yılında gemi ve yolcu sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Güngör, "Bakanlığımızın da açıkladığı üzere, 11 ayda 611 gemiyle Türkiye’nin en yoğun kruvaziyer limanı olduk. 910 bin transit ve 78 bin indi-bindi yolcuyla toplam yolcu sayısı yaklaşık 990 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar kruvaziyer seferleri devam edecek." ifadelerini kullandı.