Kızıl geyiklerin evcilleşerek insanlara güven duyması, uzun vadede onları avcılar için kolay hedef haline getirebilir, besinin dışarıdan sağlanacağına alışmaları ise doğal ortamlarında açlık riskiyle karşı karşıya kalmalarına yol açabilir. Bu sebeple onlara destek olurken bu temel unsur her zaman göz önünde bulunduruluyor. Ancak onların yabani olması bakımlarını bir hayli zorlaştırıyor. Hastalık ve nakil gibi durumlarda onları yakalamanın yanı sıra müdahalede bulunmak ise hayli zor oluyor.