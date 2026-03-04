APP plaka nedir? Cezası ne?

Sadece Para Cezası Değil: Hapis Riski

APP plakaların üzerine basılan sahte Darphane mühürleri ve usulsüz karekodlar, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamına girmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik: Sahte plaka basan, satan veya aracına takarak kullanan kişiler hakkında adli işlem başlatılır.

Hapis Cezası: Bu suçu işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.

İkinci El Araç Alanlar İçin "Gizli Tehlike"

Birçok kullanıcı, satın aldığı aracın üzerinde gelen plakanın "orijinal" olduğunu düşünerek kullanmaya devam ediyor. Ancak yasa, "işleten veya sahibinin, sürücü kendisi olmasa bile plakaların uygunluğunu denetlemekle yükümlü olduğunu" açıkça belirtmektedir.

Mağdur olmamak için şu 3 adımı kontrol edin:

Mühür: Plakanın üzerinde sadece Şoförler Odası ve Darphane'ye ait resmi mühür bulunmalıdır.

Karekod: 2024 yılı itibarıyla başlayan karekod uygulamasına uygun olup olmadığını kontrol edin. Sahte karekodlar, polis cihazları tarafından okunamadığı anda sahtecilik işlemi başlatılır.

Karakterler: Karakterlerin kalınlaştırılmış, vernikli, boyalı veya vida ile değiştirilmiş (örneğin 0'ın 8 yapılması) olması 140 bin TL ceza sebebidir.