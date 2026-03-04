ARA
APP plaka nedir? Cezası ne?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan ve 27 Şubat 2026 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, plaka ihlallerine karşı Cumhuriyet tarihinin en ağır yaptırımlarını devreye aldı. Özellikle "APP plaka" olarak bilinen standart dışı ve sahte plakalar artık sadece basit bir trafik kusuru değil, ağır bir mali ve hukuki suç kapsamına giriyor. Peki APP plaka nedir? Cezası ne?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

APP plaka nedir? Cezası ne?

APP plaka nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemeyle birlikte, halk arasında "cemiyet plaka" ya da "APP" (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen standart dışı plakalar artık sadece basit bir trafik kusuru değil, ağır bir adli ve mali suç kapsamına alındı. Özellikle internet üzerinden kolayca ulaşılabilen bu plakalar, beraberinde getirdiği sahte mühür ve karekod uygulamalarıyla araç sahiplerini geri dönülemez bir mağduriyete sürüklüyor.

Ağırlaştırılmış Plaka Cezaları (2026)

Yeni yasa, ihlalin türüne göre cezaları kademelendirmiş ve tekrarlanması durumunda yaptırımları iki katına çıkarmıştır:

İhlal Türüİlk Seferde CezaTekrar Halinde (1 Yıl İçinde)Ek Yaptırım
APP, Sahte veya Tescilsiz Plaka140.000 TL280.000 TLEhliyete 30/60 gün el koyma + Araç Men + Adli Soruşturma
Plakanın Okunmasını Engelleme140.000 TL280.000 TLAracın 30/60 gün trafikten men edilmesi
Plakasız Araç Kullanımı46.000 TL140.000 TLEhliyete 30/60 gün el koyma + Araç Men
Nitelik ve Ölçülere Aykırı Plaka4.000 TL-Plaka düzelene kadar araç men

Sadece Para Cezası Değil: Hapis Riski

APP plakaların üzerine basılan sahte Darphane mühürleri ve usulsüz karekodlar, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamına girmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik: Sahte plaka basan, satan veya aracına takarak kullanan kişiler hakkında adli işlem başlatılır.

Hapis Cezası: Bu suçu işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.

İkinci El Araç Alanlar İçin "Gizli Tehlike"

Birçok kullanıcı, satın aldığı aracın üzerinde gelen plakanın "orijinal" olduğunu düşünerek kullanmaya devam ediyor. Ancak yasa, "işleten veya sahibinin, sürücü kendisi olmasa bile plakaların uygunluğunu denetlemekle yükümlü olduğunu" açıkça belirtmektedir.

Mağdur olmamak için şu 3 adımı kontrol edin:

Mühür: Plakanın üzerinde sadece Şoförler Odası ve Darphane'ye ait resmi mühür bulunmalıdır.

Karekod: 2024 yılı itibarıyla başlayan karekod uygulamasına uygun olup olmadığını kontrol edin. Sahte karekodlar, polis cihazları tarafından okunamadığı anda sahtecilik işlemi başlatılır.

Karakterler: Karakterlerin kalınlaştırılmış, vernikli, boyalı veya vida ile değiştirilmiş (örneğin 0'ın 8 yapılması) olması 140 bin TL ceza sebebidir.
