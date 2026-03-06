APP plaka neden yasak? APP plaka muayeneden geçer mi?

Karekodlu (QR) Plaka Dönemi ve Değişim

Yeni tescil edilen veya plaka değişikliği yapılan tüm araçlarda artık karekod zorunluluğu var.

Zimmetli Sistem: Plaka üzerindeki karekod, aracın seri numarası ve tescil bilgileriyle eşleşiyor. Bu sayede polisin tabletiyle karekodu okutması, tüm bilgilerin anında doğrulanmasını sağlıyor.

Eski Plakalar Ne Olacak? Şu an için standartlara uygun (APP olmayan) eski tip mühürlü plakaların değiştirilmesi zorunlu değil. Ancak muayene sırasında vida deliği olan veya okunmaz durumdaki plakalar "Ağır Kusur" sayılıyor ve karekodlu yeni plakalarla değiştirilmesi isteniyor.

Adım Adım Plaka Yenileme Süreci

APP plakanız varsa veya plakanız hasarlıysa cezadan kaçınmak için şu yolu izlemelisiniz:

Noter Onayı: Herhangi bir notere giderek "plaka yenileme" işlemi yaptırmak istediğinizi belirtin. Noter size bir ARTES (Araç Tescil Sistemi) belgesi/referans numarası verecektir.

Şoförler Odası: Noter kağıdıyla birlikte bölgenizdeki Şoförler Odası plaka basım merkezine gidin.

Eski Plaka Teslimi: APP veya hasarlı eski plakalarınızı teslim etmeden yeni plakanızı alamazsınız.

Maliyet: Ortalama bir çift plaka basım ücreti (2026 itibarıyla) yaklaşık 800 - 1.200 TL arasındadır (Noter harcı dahil değildir).