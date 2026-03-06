APP plaka neden yasak? APP plaka muayeneden geçer mi?

1 Ocak 2024 itibarıyla başlayan te APP (Avrupa Pres Plaka) sürecisadece estetik kaygıları değil, sahteciliğin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor. İşte APP plaka yasakları, karekod zorunluluğu ve plaka yenileme sürecine dair netleştirilmesi gereken temel noktalar:
APP Plaka Neden Kesin Olarak Yasak?
APP plakalar (Avrupa Pres Plaka), yazı fontlarının kalınlığı ve karakterlerin birbirine yakınlığı nedeniyle EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) tarafından okunurken hatalara yol açabiliyor.
Güvenlik Riski: Yanlış okunan karakterler, hız ihlalleri veya suç içeren olaylarda yanlış araca ceza gitmesine veya asıl suçlunun tespit edilememesine neden oluyor.
Resmi Tekel: Belirttiğiniz gibi, Türkiye'de plaka basma yetkisi sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na (TŞOF) bağlı odalardadır. İnternetten veya mühürsüz yerlerden sipariş edilen her plaka "sahte evrak" hükmündedir.
140 Bin Lira Meselesi: Kim, Ne Kadar Ceza Öder?
Kamuoyunda konuşulan 140 bin TL tutarındaki ceza, aslında bir hiyerarşi içerir:
Sürücü İçin (Kullanım): Aracında APP plaka takılı olan sürücüye kesilen idari para cezası ortalama 2.647 TL - 5.000 TL bandındadır (yıllık artışlara göre değişir).
Üretici İçin (Basım/Satış): Asıl büyük cezalar, yetkisi olmadığı halde bu plakaları basan, mühür taklit eden veya satan işletmelere kesilir. 140 bin liraya kadar ulaşan yaptırımlar genellikle bu "merdiven altı" üretim noktalarına yöneliktir.
Karekodlu (QR) Plaka Dönemi ve Değişim
Yeni tescil edilen veya plaka değişikliği yapılan tüm araçlarda artık karekod zorunluluğu var.
Zimmetli Sistem: Plaka üzerindeki karekod, aracın seri numarası ve tescil bilgileriyle eşleşiyor. Bu sayede polisin tabletiyle karekodu okutması, tüm bilgilerin anında doğrulanmasını sağlıyor.
Eski Plakalar Ne Olacak? Şu an için standartlara uygun (APP olmayan) eski tip mühürlü plakaların değiştirilmesi zorunlu değil. Ancak muayene sırasında vida deliği olan veya okunmaz durumdaki plakalar "Ağır Kusur" sayılıyor ve karekodlu yeni plakalarla değiştirilmesi isteniyor.
Adım Adım Plaka Yenileme Süreci
APP plakanız varsa veya plakanız hasarlıysa cezadan kaçınmak için şu yolu izlemelisiniz:
Noter Onayı: Herhangi bir notere giderek "plaka yenileme" işlemi yaptırmak istediğinizi belirtin. Noter size bir ARTES (Araç Tescil Sistemi) belgesi/referans numarası verecektir.
Şoförler Odası: Noter kağıdıyla birlikte bölgenizdeki Şoförler Odası plaka basım merkezine gidin.
Eski Plaka Teslimi: APP veya hasarlı eski plakalarınızı teslim etmeden yeni plakanızı alamazsınız.
Maliyet: Ortalama bir çift plaka basım ücreti (2026 itibarıyla) yaklaşık 800 - 1.200 TL arasındadır (Noter harcı dahil değildir).