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Fon soruşturmasında Başsavcılıktan yeni açıklama: Gerçeğe aykırı paylaşımlara adli işlem uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasına yönelik soruşturmalarla ilgili bazı dijital mecralarda asılsız iddiaların yayıldığını belirterek, gerçeğe aykırı bilgileri kamuoyuyla paylaşanlar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında işlem yapılacağını duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Fon soruşturmasında Başsavcılıktan yeni açıklama: Gerçeğe aykırı paylaşımlara adli işlem uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında ilgili kurumlardan sağlanan bilgi, belge ve raporların incelenmeye devam edildiğini açıkladı. 

Soruşturmanın içeriği ile kişi ve kurumlara ilişkin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında adli işlem yapılacağı kaydedildi.

"Dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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