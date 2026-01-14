Müstakil evi olanlar için yeni dönem: Zorunluluk kalkıyor

Müstakil konutlarda uzun yıllardır gündemden düşmeyen "bahçeye açık otopark" ve "girişe rüzgarlık" uygulamalarına ilişkin beklenen düzenleme devreye alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

Buna göre, sadece tek bağımsız bölümden oluşan müstakil konutların bulunduğu parsellerde geçerli olmak üzere, gerekli koşulların karşılanması halinde açık otopark ve rüzgarlık uygulamaları için ruhsat aranmayacak.

Şartlar neler olacak?

Kat maliklerinin onayının alınması, her müstakil konutta benzer uygulamanın hayata geçirilmesi ve görsel-yapısal bütünlüğün korunması koşuluyla; can ve yangın güvenliği tedbirleri alınarak ve taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi kaydıyla açık otopark yapılabilecek.

Bu kapsamda ise en az iki cephesi açık, iç yüksekliği 3 metreyi geçmeyen, bahçe mesafeleri içinde yer alabilen, yangına dayanıklı ve sökülüp takılabilir özellikte metal profiller üzerine yapılacak basit garaj örtüsü için ayrıca ruhsat gerekmeyecek.

Yönetmelikteki bir diğer düzenlemeyle, müstakil konutlarda giriş kapısı önüne yapılacak rüzgarlık holü de ruhsat zorunluluğunun dışında bırakıldı. Buna göre, 7 metrekareyi ve 3 metre iç yüksekliğini aşmayan, dış mekana açılan, takılıp sökülebilir nitelikteki rüzgarlık holü için ruhsat aranmayacak.

Yangın merdiveni için yeni uygulama belirlendi

Mevzuat değişikliği ya da yapıda yükseklik, kat, alan artışı ve kullanım amacı değişikliği gibi nedenlerle yangın merdiveni zorunluluğu ortaya çıkan mevcut binalar için uygulanacak yeni bir yöntem de belirlendi.

Bina içinde yapılacak tadilatlarla yangın merdiveni tesis edilememesi halinde; can ve mal güvenliği gözetilerek, parsel sınırına en az 1,5 metre, ön bahçelerde ise en az 3 metre mesafe bırakılması şartıyla, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak asgari ölçülerde yangın merdiveni yapılabilecek.

Bina içinde yapılacak tadilatlarla yangın merdiveni yapılmaması durumunda ise can ve mal güvenliği esas alınarak, parsel sınırından en az 1,5 metre, ön bahçelerde ise en az 3 metre mesafe bırakılması koşuluyla, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun ölçülerde yangın merdiveni inşa edilebilecek.