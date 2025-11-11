ARA
ASELSAN dev sözleşmeyi duyurdu

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerine yönelik yeni adımlar atıldı. Buna göre, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ek olarak toplam 1,1 milyar euro tutarında yeni sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu.


Son Güncellenme:
ASELSAN dev sözleşmeyi duyurdu

Uluslararası savunma elektroniği şirketi ASELSAN, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2027-2030 yılları arasında yapılacağı belirtilip, şu ifadeler kullanıldı:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir."

