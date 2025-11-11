Uluslararası savunma elektroniği şirketi ASELSAN, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2027-2030 yılları arasında yapılacağı belirtilip, şu ifadeler kullanıldı:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir."