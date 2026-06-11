İlkleri, dev stadyumları ve dikkat çeken istatistikleriyle: 2026 FIFA Dünya Kupası

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) aldığı kararlarla, 2026 Dünya Kupası'nda maç akışını iyileştirmek ve tempo kesintilerini azaltmak amacıyla devrim niteliğinde yeni kurallar resmen sahne alacak.

5 Saniye Kuralı: Hakemler, kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak; taç atışı zamanında kullanılmazsa top rakibe geçecek, kale vuruşu gecikirse rakip takım korner kazanacak.

10 Saniyede Değişiklik: Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde tamamlanmak zorunda olacak; bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı o sürede bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlık Beklemesi: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncular, oyuna dönmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak.

İtirazlara Kırmızı Kart: Hakemle yaşanan gerginliklerde oyuncu ağzını eliyle veya formasıyla kapatırsa, ya da karara tepki olarak sahayı terk ederse doğrudan kırmızı kart görebilecek.

Genişletilmiş VAR: Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi artık hatalı kornerleri, ikinci sarı kart pozisyonlarını ve duran toplar (korner, serbest vuruş) kullanılmadan önce hücum oyuncularının yaptığı ihlalleri de inceleyebilecek.