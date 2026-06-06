İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir açılışta sarf ettiği sözlerle ilgili olarak "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek: "Kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez"

Bakan Gürlek, Koç tarafından sarf edilen sözlerin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma… https://t.co/5JotD1l2KO — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 6, 2026

Rahmi Koç özür diledi

Öte yandan Rahmi Koç, yaşananların ardından bir özür mesajı yayımladı:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."