İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar manzaraları

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul’da etkisini gösterdi. Kent genelinde beyaz örtü oluşurken, megakentte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Son Güncellenme:
İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar manzaraları

Günlerdir yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Şehrin farklı noktalarında oluşan manzaralar objektiflere yansıdı.

1 AKOM uyardı

AKOM uyardı

Akom tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünün Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği kaydedildi.

2 Sıcaklıklar kaç derece olacak?

Sıcaklıklar kaç derece olacak?

Yapılan açıklamada ayrıca, salı akşam saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ile 4 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

3 Kar yağışı devam edecek mi?

Kar yağışı devam edecek mi?

Öte yandan, çarşamba gününden pazar gününe kadar yağış beklenmediği de kaydedildi.

4 Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada ise, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 3 dereceği bulacağı ifade edildi. Ayrıca, kar yağışını da karşı da vatandaşlar uyarıldı.

5 Buzlanma ve don olayına dikkat

Buzlanma ve don olayına dikkat

Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiği de belirtildi.

6 İstanbul'da okullar tatil edilmişti

İstanbul'da okullar tatil edilmişti

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da bugün okullar tatil edilmişti.

7 Bazı uçak seferleri iptal edildi

Bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edilmişti.

8 Vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları tavsiye edildi

Vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları tavsiye edildi

Bugün kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşlara, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları da tavsiye edilmişti.

9 Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin birçok noktasında kartpostallık manzaralar oluşturdu. İşte o görüntülerden bazıları…
0
