İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar manzaraları

Günlerdir yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Şehrin farklı noktalarında oluşan manzaralar objektiflere yansıdı.
1 AKOM uyardı
Akom tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünün Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği kaydedildi.
2 Sıcaklıklar kaç derece olacak?
Yapılan açıklamada ayrıca, salı akşam saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ile 4 derece civarında seyredeceği kaydedildi.
3 Kar yağışı devam edecek mi?
Öte yandan, çarşamba gününden pazar gününe kadar yağış beklenmediği de kaydedildi.
4 Vatandaşlara uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada ise, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 3 dereceği bulacağı ifade edildi. Ayrıca, kar yağışını da karşı da vatandaşlar uyarıldı.
5 Buzlanma ve don olayına dikkat
Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiği de belirtildi.
6 İstanbul'da okullar tatil edilmişti
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da bugün okullar tatil edilmişti.
7 Bazı uçak seferleri iptal edildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edilmişti.
8 Vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları tavsiye edildi
Bugün kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşlara, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları da tavsiye edilmişti.
9 Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Ayrıca İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin birçok noktasında kartpostallık manzaralar oluşturdu. İşte o görüntülerden bazıları…