TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Bayburt TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ Bayburt 723 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası bugün çekiliyor. Gümüşhane ile aynı gün takvime alınan Bayburt kurası için binlerce vatandaş sonuçları bekliyor.
1 TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Bayburt TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Tarih: 12 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)
Saat: 17:00
Yer: Çoruh Kültür Merkezi
2 Bayburt TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir?
Kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılmakta olup canlı olarak takip edilebilir:
Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı (@TokiKurumsal) üzerinden kura anbean canlı yayımlanacaktır.
Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden de yayın linklerine ulaşabilirsiniz.
3 Bayburt TOKİ kura sonuçları sorgulama
Kura çekimi tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenecektir:
e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Bayburt iline ait tam listeyi indirebilirsiniz.