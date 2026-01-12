Soğuk hava yurdu etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak? (12 Ocak 2026)

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağış bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Peki, 12 Ocak 2026 Pazartesi gününde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge hava sıcaklıkları tahminleri...

Üç büyük ilde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Megakent İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor. Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Ankara'da da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, şehirde hafif kar yağışı görülecek.

İzmir'de ise hava sıcaklığının bugün 8 derece civarında olacağı tahmin edildi. Sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE 4°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Ege

Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

KAYSERİ 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı

KONYA 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

RİZE 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C

Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.