İstanbul'da 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın (15 Temmuz 2026) düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı kapsamında kapanacak yolları ve alternatif yol güzergahlarını açıkladı.