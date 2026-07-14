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  • İstanbul'da 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği, trafiğe kapalı olacak güzergahları açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın (15 Temmuz 2026) düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı kapsamında kapanacak yolları ve alternatif yol güzergahlarını açıkladı.

1 İstanbul'da 15 Temmuz'da (yarın) hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da 15 Temmuz'da (yarın) hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Saat 03.00'dan 15.00'e kadar kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş İlçesinde

  • Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım,
  • Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım,
  • Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım,
  • Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım,
  • Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım.

2 15 Temmuz'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

15 Temmuz'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde;

  • D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii
  •  D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii.

3 Üsküdar'da 15 Temmuz'da (yarın) hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Üsküdar'da 15 Temmuz'da (yarın) hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Üsküdar İlçesinde

  • Beylerbeyi Köprü Katılım,
  • Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım,
  • Altunizade Kavşak,
  • Tophaneli Caddesi Köprü Katılım.
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