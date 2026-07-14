Alarko MBA ve Yenibirlider programları yeni mezunlarını verdi

Türkiye’nin ilk kurumsal MBA programı olan Alarko MBA Programı’nın mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Alarko’nun nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı ve çalışanların gelişimini desteklemeyi önceliklendiren kurum kültürünün bir yansıması olan programdan bu yıl 25 kişi mezun oldu. Düzenlenen mezuniyet töreninde ayrıca Yenibirlider Gelişim Programı’nı tamamlayan 7 çalışan da sertifikalarını aldı.

Alarko’nun öğrenme, gelişim ve liderlik üzerinde temellenen kurum kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasında bir köprü görevi üstlenen programların mezuniyet töreni Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton, Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Batu Salman ve Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Özge Aslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

2010 yılında hayata geçirilen Alarko MBA Programı, kurumsal kültürü ve değerleri geleceğe taşıyacak liderleri kendi içinden yetiştirme vizyonuyla tasarlandı. Bugüne kadar 186 çalışanın mezun olduğu program Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Program, stratejik yönetim, liderlik, finans, pazarlama, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim içeriğinin yanı sıra katılımcıların yönetsel yetkinliklerini güçlendirmeyi de hedefliyor. Programın en önemli kazanımlarından biri olan ve yıllar içinde güçlenen mezun ağı, farklı dönem mezunlarının deneyim paylaşımını ve kurum içi iş birliklerini desteklerken sürekli öğrenme kültürüne de katkı sağlıyor.

Alarko'nun genç yeteneklerini geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan Yenibirlider Gelişim Programı ise katılımcılara yapay zekâ çağında liderlik, teknoloji, inovasyon ve stratejik dönüşüm alanlarında kapsamlı bir gelişim deneyimi sunuyor. Bugüne kadar 78 Alarko’lunun başarıyla tamamladığı program, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle genç profesyonelleri hem bugünün hem de geleceğin iş dünyasına hazırlıyor.

“Alarko olarak gençleri organizasyonel dönüşümün tam merkezine koyuyoruz.”

Mezuniyet töreni hakkında değerlendirmelerde bulunan Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız: “Alarko olarak gençleri organizasyonel dönüşümün tam merkezine koyuyoruz. Onlara bilgi ve deneyimlerimizi aktarırken, yetkinlik ve liderlik alanlarındaki gelişimlerini uzun vadeli ve sistematik bir sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz. 1986’da kurduğumuz Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, yıllardır sürdürdüğümüz burs programlarımız, geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen Alarko İstikbal Kulübü ve çalışanlarımızın gelişimini uluslararası standartlara taşıyan eğitim programlarımızı aynı vizyonun ayrılmaz birer parçası olarak görüyoruz. Alarko MBA Programı da bu yatırımın çok değerli bir halkasını oluşturuyor. Geleceğin yöneticilerini bugünden yetiştirme amacıyla tasarladığımız bu programı öğrenmenin, deneyimin ve gelişimin iç içe geçtiği bir liderlik ekosistemi olarak görüyoruz. 2010 yılından bu yana devam eden, 2013’ten itibaren de Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle daha da güçlenen bu programdan 16 yılda 186 genç arkadaşımız mezun oldu. Benzer şekilde Yenibirlider Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bizim için son derece kıymetli. Bu yıl 7 çalışma arkadaşımız, 26. Dönem Yenibirlider Gelişim Programı’nı başarıyla tamamladı. Liderliği kurumlar, ekipler ve toplum üzerinde kalıcı ve anlamlı etki yaratma anlayışına dayanan bu program Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor” dedi.

Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen Bahçeşehir Üniversitesi’ne, Yenibirlider Derneği’ne, Boğaziçi Üniversitesi’ne ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ümit N. Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Gençlerimizin bugün aldıkları diploma ve sertifikaları, başarılı bir kariyer yolculuğunun güçlü bir başlangıcı olarak görüyoruz. Jenerasyon farklılıkları Alarko kültüründe hep çok daha az hissedilmiştir. Çünkü Alarko’da her yönetici, çalışma arkadaşlarını dinler, katkılarına önem verir, bilgi ve deneyimlerini etkin şekilde aktarır. Bu demokratik kültür bize kurucularımızdan aktarılmıştır. Bir gün burada mezuniyetini kutladığımız arkadaşlarımızın da sorumlulukları ve yetkileri arttığında yeni nesli desteklemeyi en önemli görevlerinden biri olarak görmelerini tavsiye ediyor, tüm genç liderlerimizi gönülden kutluyorum.”

