Volkswagen'de yeni işten çıkarma sinyali: Binlerce kişi daha işsiz kalabilir

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) maliyetleri azaltmaya yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği şirket içi notta idari, altyapı ve destek birimlerindeki maliyetlerin benzer otomobil üreticilerinin ortalamasının yaklaşık yüzde 20 üzerinde olduğuna işaret etti.

"İstihdam azaltılması gerekebilir"

İşgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde bu farkın kapatılması için ilave istihdam azaltılması gerekeceği belirtilen notta, tüm markalar, şirketler ve bölgelerde hangi düzenlemelerin gerekli ve uygulanabilir olduğunun değerlendirildiği, nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.

Notta, "Personel giderleri genel giderlerin yarısını oluşturduğundan, işgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını varsayan teorik bir hesaplama, dünya çapında yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılması anlamına gelir." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'daki 4 fabrikada üretim sonlanabilir

Volkswagen'in azalan talebe uyum sağlamak için Avrupa'daki üretim kapasitesini 500 bin araç düşürebileceği hatırlatılan notta, grubun Almanya'daki 4 fabrikada üretimi sonlandırabileceği ifade edildi.

Notta, daha iyi ürünlere rağmen maliyet ve fiyat açısından Çin'den gelen modellerle rekabette sıkıntı yaşandığı anımsatıldı.

Volkswagen Grubu daha önce 2030 yılına kadar Audi ve Porsche dahil çeşitli markalarında yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltma planını açıklamıştı.

Olası yeni küçülmenin hayata geçirilmesi halinde toplam işten çıkarma sayısı 100 bine ulaşacak.