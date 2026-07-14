Yarın Eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu? (Nöbetçi eczane listesi)

Peki, resmi tatil gününde eczaneler hizmet vermeye devam edecek mi? 15 Temmuz Çarşamba günü ilaçlar nereden alınacak? İşte 15 Temmuz 2026 eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sorgulama detayları...
1 15 Temmuz Çarşamba eczaneler açık mı, kapalı mı?
Türkiye'de resmi tatil günlerinde ve Pazar günlerinde eczanelerin çalışma düzeni standart günlerden farklılık göstermektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil kapsamında yer aldığı için ülke genelindeki standart eczaneler kapalı olacaktır.
15 Temmuz Çarşamba günü normal mahalle eczaneleri hizmet vermeyecektir.
Vatandaşların mağdur olmaması adına, resmi tatil süresince yalnızca nöbetçi eczaneler kesintisiz olarak 24 saat boyunca hizmet sunacaktır.
Eczaneler, bir günlük resmi tatil arasının ardından 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sabah saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine (09.00 - 19.00) geri dönecektir.
2 15 Temmuz nöbetçi eczaneler nasıl bulunur? (Nöbetçi Eczane Sorgulama)
15 Temmuz Çarşamba günü acil ilaç ihtiyacı olan, hastanelerin acil servislerinden reçete yazdıran veya kronik ilaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, bölgelerinde açık olan nöbetçi eczaneleri kolayca sorgulayabilirler.
Mahallenizde veya ilçenizde o gün hizmet veren nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanarak bulunduğunuz il ve ilçedeki açık eczaneleri harita konumlarıyla birlikte görebilirsiniz.
Eczane Camlarındaki Listeler: Size en yakın kapalı eczanenin vitrininde veya kapısında, o bölgede o gün nöbetçi olan eczanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini içeren listeler mutlaka yer almaktadır.
Eczacı Odaları Web Siteleri: İkamet ettiğiniz şehrin Eczacı Odası resmi internet sitesini ziyaret ederek en güncel nöbetçi eczane listelerine anlık olarak ulaşabilirsiniz.