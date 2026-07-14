Yarın Eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu? (Nöbetçi eczane listesi)

Mahallenizde veya ilçenizde o gün hizmet veren nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanarak bulunduğunuz il ve ilçedeki açık eczaneleri harita konumlarıyla birlikte görebilirsiniz.

Eczane Camlarındaki Listeler: Size en yakın kapalı eczanenin vitrininde veya kapısında, o bölgede o gün nöbetçi olan eczanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini içeren listeler mutlaka yer almaktadır.

Eczacı Odaları Web Siteleri: İkamet ettiğiniz şehrin Eczacı Odası resmi internet sitesini ziyaret ederek en güncel nöbetçi eczane listelerine anlık olarak ulaşabilirsiniz.

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