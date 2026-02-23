Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

23 Şubat 2026 itibarıyla piyasalar, Powell’ın enflasyon ve istihdam verilerine yönelik yapacağı "şahin" veya "güvercin" tonlu açıklamaları bekliyor.
Küresel ekonominin rotasını belirleyen ABD Merkez Bankası (FED) için 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine girildi. 23 Şubat 2026 itibarıyla piyasalardaki nabız, faizlerin sabit kalacağı yönünde çok güçlü bir sinyal veriyor.
Mart Toplantısı ve Beklentiler
Karar Saati: 18 Mart Çarşamba günü TSİ 21.00'de faiz oranı açıklanacak; ardından 21.30'da Jerome Powell'ın basın toplantısı takip edilecek.
Piyasa Tahmini: Mevcut veriler ışığında faizlerin %98 oranında sabit bırakılacağı öngörülüyor. Bu durum, piyasanın faiz oranından ziyade Powell'ın "sözlü yönlendirmesine" odaklanacağını gösteriyor.
Kritik Soru: Piyasa artık "Faiz artacak mı?" sorusunu bıraktı; bunun yerine "İlk faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
2026 FED Toplantı Takvimi Özeti
FED, yıl boyunca toplam 8 kez bir araya gelerek küresel likiditeye yön verecek:
|Dönem
|Toplantı Tarihleri
|Önem Derecesi
|1. Çeyrek
|27-28 Ocak / 17-18 Mart
|Yılın yönünü tayin eder.
|2. Çeyrek
|28-29 Nisan / 16-17 Haziran
|İndirim sinyalleri için en güçlü aday.
|3. Çeyrek
|28-29 Temmuz / 15-16 Eylül
|Ekonomik dengelenme süreci.
|4. Çeyrek
|27-28 Ekim / Aralık (Tarih netleşecek)
|Yıl sonu kapanış stratejisi.
Karar Hangi Yatırım Aracını Nasıl Etkiler?
18 Mart akşamı gelecek açıklamalar şu varlık sınıflarında dalgalanma yaratabilir:
Altın (ONS): Faizlerin sabit kalması ve Powell'ın "güvercin" (faiz indirimi yanlısı) mesajlar vermesi ons altını yukarı yönlü tetikleyebilir.
Dolar Endeksi (DXY): Eğer FED "enflasyon hala riskli, faizler uzun süre yüksek kalacak" derse dolar küresel ölçekte değer kazanmaya devam edebilir.
Küresel Borsalar: Faiz indirimi takviminin netleşmesi, başta teknoloji hisseleri olmak üzere borsalara can suyu olabilir.