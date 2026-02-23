Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Küresel ekonominin rotasını belirleyen ABD Merkez Bankası (FED) için 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine girildi. 23 Şubat 2026 itibarıyla piyasalardaki nabız, faizlerin sabit kalacağı yönünde çok güçlü bir sinyal veriyor.

Mart Toplantısı ve Beklentiler

Karar Saati: 18 Mart Çarşamba günü TSİ 21.00'de faiz oranı açıklanacak; ardından 21.30'da Jerome Powell'ın basın toplantısı takip edilecek.

Piyasa Tahmini: Mevcut veriler ışığında faizlerin %98 oranında sabit bırakılacağı öngörülüyor. Bu durum, piyasanın faiz oranından ziyade Powell'ın "sözlü yönlendirmesine" odaklanacağını gösteriyor.

Kritik Soru: Piyasa artık "Faiz artacak mı?" sorusunu bıraktı; bunun yerine "İlk faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.