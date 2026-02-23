EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

Başvuru ve Ücret Ödeme Detayları

Sınava girecek olan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için takvim şu şekilde işliyor:

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı (Yarın)

Sınav Ücreti: Toplam 1.200 TL olan sınav ücretinin sosyal devlet ilkesi gereği sadece 240 TL'si adaylar tarafından ödenmektedir. Kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Ödeme Kanalları: Ödemeler, yarın gün sonuna kadar ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla veya anlaşmalı bankalar (Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası vb.) üzerinden yapılabilir.