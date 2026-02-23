ARA
DOLAR
43,84
0,03%
DOLAR
EURO
51,72
0,08%
EURO
ALTIN
7459,06
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-EKPSS için başvuru sürecinde artık son dönemece girildi. Engelli vatandaşlarımızın memuriyet hayalleri için en önemli adım olan bu sınavda, başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-EKPSS için başvuru maratonunda artık en kritik saatlere girmiş bulunuyoruz. 4 Şubat’ta başlayan süreç, memur adayları için yarın sona eriyor. 23 Şubat 2026 itibarıyla başvuru takvimi ve süreçteki önemli detaylar şu şekilde: 

Başvuru ve Ücret Ödeme Detayları

Sınava girecek olan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için takvim şu şekilde işliyor:

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı (Yarın)

Sınav Ücreti: Toplam 1.200 TL olan sınav ücretinin sosyal devlet ilkesi gereği sadece 240 TL'si adaylar tarafından ödenmektedir. Kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Ödeme Kanalları: Ödemeler, yarın gün sonuna kadar ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla veya anlaşmalı bankalar (Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası vb.) üzerinden yapılabilir.

2026 EKPSS Sınav Takvimi

Başvurusunu başarıyla tamamlayan adayların sınav günü ve saati şimdiden belirlenmiş durumda:

Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar

Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.)

Sonuçların İlanı: 14 Mayıs 2026

Kura Usulü Başvurular (İlköğretim Mezunları İçin)

Sınava girmeyecek olan, yalnızca kura ile yerleşecek adayların süreci daha sonra başlayacaktır:

Kura Başvuru Tarihleri: 28 Nisan – 10 Mayıs 2026

Kura Başvuru Ücreti: 150 TL

Başvurunuzun geçerli sayılması için ÖSYM AİS üzerinden "Başvuru Kayıt Görüntüle" kısmında "Başvuru İşlemi Tamamlanmıştır" ibaresini ve ücretin ödendiğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer bu süreyi kaçırırsanız, 10-11 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak olan "Geç Başvuru" günlerini beklemeniz gerekecektir (Geç başvuru ücreti genellikle daha yüksektir).
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL