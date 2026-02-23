EKPSS başvuru son günü ne zaman? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-EKPSS için başvuru maratonunda artık en kritik saatlere girmiş bulunuyoruz. 4 Şubat’ta başlayan süreç, memur adayları için yarın sona eriyor. 23 Şubat 2026 itibarıyla başvuru takvimi ve süreçteki önemli detaylar şu şekilde:
Başvuru ve Ücret Ödeme Detayları
Sınava girecek olan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için takvim şu şekilde işliyor:
Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı (Yarın)
Sınav Ücreti: Toplam 1.200 TL olan sınav ücretinin sosyal devlet ilkesi gereği sadece 240 TL'si adaylar tarafından ödenmektedir. Kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
Ödeme Kanalları: Ödemeler, yarın gün sonuna kadar ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla veya anlaşmalı bankalar (Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası vb.) üzerinden yapılabilir.
2026 EKPSS Sınav Takvimi
Başvurusunu başarıyla tamamlayan adayların sınav günü ve saati şimdiden belirlenmiş durumda:
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar
Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.)
Sonuçların İlanı: 14 Mayıs 2026
Kura Usulü Başvurular (İlköğretim Mezunları İçin)
Sınava girmeyecek olan, yalnızca kura ile yerleşecek adayların süreci daha sonra başlayacaktır:
Kura Başvuru Tarihleri: 28 Nisan – 10 Mayıs 2026
Kura Başvuru Ücreti: 150 TL
Başvurunuzun geçerli sayılması için ÖSYM AİS üzerinden "Başvuru Kayıt Görüntüle" kısmında "Başvuru İşlemi Tamamlanmıştır" ibaresini ve ücretin ödendiğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer bu süreyi kaçırırsanız, 10-11 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak olan "Geç Başvuru" günlerini beklemeniz gerekecektir (Geç başvuru ücreti genellikle daha yüksektir).