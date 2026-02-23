Accor 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Accor Konaklama Grubu, 2025 mali yılında 5 milyar 639 milyon euro gelir kaydederken, bu rakam 2024 mali yılına kıyasla sabit kur bazında %4,5 artışa denk gelmektedir.



Grubun, coğrafi çeşitlendirme ve 2025’in dördüncü çeyreğinde kaydedilen istisnai performansı sayesinde RevPAR %4,2 artış gösterdi. 2025 mali yılı boyunca Accor, yaklaşık 51.000 odaya karşılık gelen 303 otel açılışı gerçekleştirdi, bu da son 12 ayda net birim büyümesi %3,7’’ye ulaştı.



Grubun proje stoku ise özellikle Premium, Orta Segment ve Ekonomi segmentlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle %10,3 artış gösterdi. Yönetim ve franchise gelirleri, 2024 mali yılına kıyasla sabit kur bazında %5,9 artış göstererek 1 milyar 428 milyon euroya ulaşırken, FAVÖK 1 milyar 201 milyon euro ile rekor seviyeye çıktı. Aralık 2025 sonu itibarıyla grubun portföyü 881.427 oda ve 5.836 otele ulaşmış olup, geliştirme aşamasındaki proje stoku 257.000’in üzerinde oda ve 1.527 otel olarak kaydedildi.



Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sébastien Bazin şunları söyledi:



“Accor Grubu, 2025 yılında da orta vadeli hedefleriyle uyumlu şekilde güçlü bir performans sergiledi. Sonuçlarımızdaki bu istikrarlı yıllık iyileşme; grubun iş modelinin gücünü, markalarımızın çekiciliğini, coğrafi konumlanmamızın doğruluğunu ve ekiplerimizin bağlılığını teyit etmektedir. Bu güçlü yönler; giderek daha etkili hale gelen dağıtım platformumuz ve sadakat programımız, yapay zekânın dijital yol haritamıza hızlı entegrasyonu ve sağlam proje stokumuzla birleştiğinde, büyümemizi daha da hızlandırmamıza ve operasyonel verimliliğimizi artırmamıza olanak sağlamaktadır. 2026 yılında stratejimizi disiplinli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Operasyonel ve finansal performansımızı bir kez daha güçlendirme konusunda kendimize güvenimiz tamdır.”