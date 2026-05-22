Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı: 11 gün sürecek sıkı denetim! "Tuzak radar olmayacak"

Şehitlik ve kabir ziyaretleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar ve çevrelerinde ilave trafik tedbirlerinin planlandığını bildiren Çiftçi ayrıca, daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergahta ilave tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2021-2024 yıllarındaki Kurban Bayramı tatillerinde 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olmak üzere toplamda 1003 kural hatasının yaşandığını, bu nedenle 860 can kaybının yaşandığını hatırlattı.

2021'de 6 bin 469, 2022'de 6 bin 132, 2023'te 7 bin 408, 2024'te 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandığını belirten Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma, 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma, 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı."