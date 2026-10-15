Motosikletlerin İstanbul'da trafiğe çıkış yasağı devam ediyor mu?

İstanbul Valisi Gül, kentte okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

"İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü. Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi.

Motorlarla ilgili yasak devam edecek

Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması; can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı.