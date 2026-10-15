Megakent İstanbul genelinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir dizi acil tedbir paketini hayata geçirdi.

Sipariş vermek isteyen vatandaşlar ile kargo ve teslimat bekleyenler, "Bugün kuryeler çalışıyor mu, motosiklet yasağı var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

İstanbul Valiliği'nden motokurye yasağı açıklaması

İstanbul Valiliği, yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların 15 Ekim Perşembe günü de süreceğini belirterek eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik, olumsuz hava şartları nedeniyle trafiğe çıkışı riske giren iki tekerlekli araçlar için de kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır."

Bugün yemek ve market siparişleri alınıyor mu?

Valilik tarafından alınan kararla birlikte kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması geçici olarak durduruldu.

Sipariş Durumu: Çevrim içi yemek, market ve kargo uygulamaları; kuryelerin can güvenliği ve yasal kısıtlama sebebiyle motosikletli teslimatlarını askıya aldı.

Hizmet Esnekliği: Bazı firmalar ve işletmeler teslimatlarını yalnızca dört tekerlekli araçlar (otomobil/hafif ticari) ile sınırlı olarak sürdürebiliyor. Ancak genel kurye yoğunluğunun kısıtlanması sebebiyle siparişlerde iptaller, gecikmeler veya bölge bazlı hizmet durdurmaları yaşanabiliyor.