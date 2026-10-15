AA muhabirinin rehberden derlediği bilgiye göre, finansal hesapların sahiplerinden farklı kişilerce kullanılması, hesap sahibini suç gelirinin aktarıldığı bir zincirin halkası haline getirebiliyor.

Kiralık hesap kapsamında değerlendirilebilecek finansal araçlar, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesaplar ve somut olayın niteliğine göre diğer finansal hesap veya ödeme araçlarını kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifle ele alınıyor.

Bu tür hesaplar başta dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar olmak üzere çeşitli suçların finansal boyutunda kullanılabiliyor.

Hesap kullandırmak yalnızca IBAN paylaşmak anlamına gelmiyor. Mobil bankacılık şifreleri, banka kartı ve kart şifre bilgileri ile tek kullanımlık doğrulama kodlarının devredilmesi de hesabın kontrolünü başkalarına bırakıyor.

Gerçek kişilere ait hesaplar, kiralık hesap yapılarında en yaygın kullanılan araçlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Hesaplar, açıkça kiralama teklifinde bulunulmasının yanı sıra ücret veya komisyon teklifinden sosyal çevre üzerinden yapılan basit bir ricaya kadar farklı yöntemler kullanılabiliyor.